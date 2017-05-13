СБУ ликвидировала сеть по изготовлению и контрабанде оружия

13.05.2017, 14:07

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой изготавливали и сбывали оружие. Об этом сообщает пресс-центр Управления СБУ в Харьковской области.

Сеть была ликвидирована в конце апреля - начале мая.

По данным ведомства, в состав преступной группировки входили около 20 человек из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений.

Злоумышленники почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и переделывали его в боевое. Покупателей искали через Интернет, создав страничку в одной из российских социальных сетей.

Во время спецоперации оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта членами группировки боевых пистолетов ПМ и ТТ.

28 апреля сотрудники СБУ задержали в международном пункте пропуска "Щербаковка" на границе с Россией одного из членов банды, который пытался вывезти из Украины два боевых пистолета ПМ и 11 травматических пистолетов.

Правоохранители провели более 20 обысков в местах проживания членов преступной группировки в Харькове, Киеве и Николаеве. Во время обысков изъято еще более 35 единиц оружия, приспособленного к стрельбе боевыми патронами: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты ПМ, ТТ, Carrera, револьверы "Наган", "РФ", "Сафари". Также изъято более полутысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переделке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование для кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кроме этого, сотрудники спецслужбы получили другие доказательства противоправной деятельности членов группы: банковские карточки, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и тому подобное.

Двоим организаторам преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины - контрабанда оружия, совершенная по предварительному сговору группой лиц. Судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении других участников группы уголовное производство осуществляется по ст. 263 УКУ - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что на львовском вокзале 8 мая 2017 года во время мероприятий с целью противодействия террористическим угрозам пограничники Львовского отряда совместно с представителями Национальной полиции обнаружили сумку с боеприпасами. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.