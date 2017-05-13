Генпрокуратура сообщила подробности дела против зама Кернеса

13.05.2017, 14:09

Заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова, считают в Генпрокуратуре, якобы способствовала завладению земельными участками в городе общей площадью более 25 гектар, что нанесло убытков почти на 129 млн гривень. Такую информацию сообщила пресс-служба ведомства.

Как утверждают следователи, чиновники Харьковского горсовета с 2008 года по 2014-й незаконно создали более 90 обслуживающих кооперативов с руководством из своего близкого окружения, а также участвовали в изготовлении документов. Вследствие этого было незаконно присвоено принадлежащие территориальной общине города земли общей площадью более 650 га стоимостью более 4 млрд гривень.

Главное следственное управление проводит досудебное расследование по статьям "мошенничество", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "создание преступной организации", а также "злоупотребление властью или служебным положением".

Прокуроры якобы установили, что к совершению этих преступлений причастна заместитель Геннадия Кернеса по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета.

"По этим фактам ей сообщено о подозрении в... пособничестве в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками... в интересах третьих лиц ", - подчеркнули в ГПУ.

12 мая 2017 года глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте зама Кернеса Татьяны Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.