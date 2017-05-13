"Минеру" киевского метро грозит четыре года тюрьмы

13.05.2017, 14:15

В Киеве злоумышленник дважды звонил на спецлинию 102 и сообщал о заминировании станций метро Героев Днепра и Петровка. Мужчина четыре года проведет в тюрьме, если в течение трех лет испытательного срока совершит любое преступление. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел ев октябре 2016 года. Правоохранители получили анонимное сообщение о подготовке взрыва на станции метро Героев Днепра. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи осмотрели станцию и прилегающую к ней территорию. В результате тщательной проверки никаких подозрительных веществ и предметов правоохранители не обнаружили.

На следующий день с того же номера телефона поступило аналогичное сообщение о заминировании станции метро Петровка. Завершив осмотр столичной подземки, правоохранители задержали псевдоминера.

В судебном заседании обвиняемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. При этом отметил, что хотел напугать людей.

Приговором Оболонского районного суда в Киеве злоумышленника за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 259 и ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, приговорили к четырем годам лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК - освобождение от отбывания наказания с испытанием - злоумышленнику назначили три года испытательного срока. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.