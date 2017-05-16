16.05.2017, 15:59

Прокуратура Киева задержала на взятке должностное лицо Главного военного госпиталя Минобороны Украины и командира роты.

Руководитель структурного подразделения Главного военно-медицинского центра "Главный военно-медицинский госпиталь" Минобороны Украины и командир роты одной из воинских частей, которая дислоцируется в Киевской области, требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 62 тыс. гривен от военнослужащего за предоставление заключения военно-медицинской комиссии о его непригодности к военной службе по состоянию здоровья и возможности быть комиссованным.

Правоохранители задержали вымогателей после получения ими денег. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Также готовится ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Об этом сообщает Сегодня.ua.