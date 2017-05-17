Обыски по делу об ОПГ в Кривом Роге: первому заму мэра объявили подозрение

17.05.2017, 17:35

Генеральная прокуратура Украины объявила подозрения первому заместителю городского головы Кривого Рога Евгению Удоду, которого обвиняют в хищении средств в особо крупных размерах.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В Кривом Роге идут обыски и другие следственные действия по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах. Также установлено, что члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных лиц горсовета", - написал он.

На основании полученных доказательств пока объявлены подозрения: Удоду Е. Г. - первый заместитель городского головы; Михаленко А. П. - неофициальный владелец ООО "Биф Стройинвест"; Гнатовскому П. П. - начальник управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета; Лысенко И. П. - начальник отдела по вопросам государственного архитектурно- строительного контроля исполкома городского совета; Стеблянко А. В. - директор ООО "Биф будинвест".

Часть из этих лиц объявили в розыск с целью ареста.

"Призываю жителей, бизнеса и служащих города предоставить показания о пока еще неизвестных фактах незаконной деятельности этих и других членов ОПГ", - подытожил Луценко. Об этом сообщает "Обозреватель".