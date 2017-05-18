Самолет МАУ въехал в незастывший бетон в аэропорту Запорожья

18.05.2017, 16:52

Самолет МАУ, выполнявший рейс PS085 Киев - Запорожье, во время руления после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием, получив серьезные повреждения фюзеляжа и всех стоек шасси. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 26 марта по 10 мая в аэропорту Запорожья проводился ремонт искусственной (бетонной) взлетно-посадочной полосы. В ответ на официальный запрос, авиакомпания МАУ получила подтверждение о готовности аэропорта принимать рейсы. В среду, 17 мая, аэропорт Запорожья телеграммой уведомил МАУ о снятии всех ограничений на полеты с 18 мая и прекращении действия NOTAM No1239 и No1241, начиная с 00:00 18 мая 2017 года", - сказано в сообщении.

В МАУ отметили, что техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы. Авиакомпанией принято решение доставить пассажиров рейсов PS086 и PS088 Запорожье - Киев до пункта назначения наземным транспортом. Всем пассажирам будут предоставлены питание и напитки. Для расследования данного случая авиакомпанией МАУ создана комиссия с привлечением специалистов Государственной авиационной службы. До получения выводов комиссии и полного официального подтверждения технической готовности аэродрома Запорожья все рейсы МАУ будут выполняться в/из аэропорта Днепра. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.