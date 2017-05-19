Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Бразилии

19.05.2017, 14:39

После встречи группового этапа Кубка Либертадорес между "Ланусом" и "Шапекоэнсе" (1:2) самолет с бразильской командой по пути домой был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри.

Как сообщает The Sun, решение вызвано из-за неготовности аэропорта Шапеко принять борт. В итоге из Порту-Алегри "Шапекоэнсе" совершил 11-часовую поездку домой на автобусе.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами "Шапекоэнсе" потерпел на территории Колумбии катастрофу, в результате которой погиб 71 человек. В числе выживших остались лишь трое футболистов. Об этом сообщает Сегодня.ua.