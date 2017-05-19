Князев: Полиция могла допустить ошибку в расследовании убийства Шеремета

19.05.2017, 14:46

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что не исключает возможности совершения ошибки сотрудниками полиции, ведущими расследование

По словам Князева, следствие по делу Шеремета еще не вышло на финишную прямую.

В то же время, глава Нацполиции высоко оценил документальный фильм - журналистское расследование проекта "Слідство.Інфо", посвященный убийству Шеремета.

15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".