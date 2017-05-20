В Одессе расстреляли семью бухгалтера порта Черноморск

20.05.2017, 17:44

В Суворовском районе Одессы вчера, 19 мая, в частном доме расстреляли семью бухгалтера порта Черноморск. Об этом пишет "Думская", ссылаясь на источники в полиции.

Неизвестный расстрелял из огнестрельного оружия трех человек. Бухгалтер Черноморского порта, ее муж и пожилая мать погибли, все трое - от огнестрельных ранений.

Тела жертв обнаружили родственники, которые впоследствии вызвали полицию.

Из дома не похитили никаких ценных вещей. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.