В Одессе расстреляли семью бухгалтера порта Черноморск

20.05.2017, 17:44

В Суворовском районе Одессы вчера, 19 мая, в частном доме расстреляли семью бухгалтера порта Черноморск. Об этом пишет "Думская", ссылаясь на источники в полиции.

Неизвестный расстрелял из огнестрельного оружия трех человек. Бухгалтер Черноморского порта, ее муж и пожилая мать погибли, все трое - от огнестрельных ранений.

Тела жертв обнаружили родственники, которые впоследствии вызвали полицию.

Из дома не похитили никаких ценных вещей. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Читайте также

Читайте также

 
 
 