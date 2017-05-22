На Оболони возле офиса "Азова" произошел взрыв

22.05.2017, 16:33

Взрыв без жертв произошел около офиса партии "Национальный корпус" (бывший "Азов") в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что у многоэтажки на улице Зои Гайдай поврежден металлический забор и обгорела стена на первом этаже дома. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы взрыва неизвестного предмета", - сказано в нем.

Полицейские выяснили, что взрыв произошел около 4:00, но по линии "102" никаких сообщений от местных жителей или очевидцев происшествия не поступало. В результате инцидента никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых следственных действий.

Сведения о событии надлежащий образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. По окончании проверки будет дана правовая квалификация инцидента.

Источник в полиции сообщил Українським Новинам, что взрыв произошел около офиса "Национального корпуса" по ул. Зои Гайдай, 9/8.

15 мая неизвестный установил неработающее взрывное устройство на окно офиса НК. А 16 мая неизвестный заложил неработающее взрывное устройство под автомобиль активиста НК в Киеве. Об этом сообщают "Українські Новини".