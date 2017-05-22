ГПУ завершила следствие в отношении Азарова о хищении 220 млн грн

22.05.2017, 16:37

Прокуратура завершила следствие в отношении экс-премьера Николая Азарова по делу о хищении 220 млн грн. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Действительно, нами закончено следствие по делу о хищении 220 млн грн в ходе создания специальной системы связи Украины", - сказал генпрокурор.

По его словам, лично Виктор Янукович дал поручение премьеру Азарову, тот - министру финансов, а затем они незаконно внесли изменения в бюджет, за которые под их давлением проголосовал парламент.

"Что касается Азарова - мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения", - заявил Луценко.

Николай Азаров занимал пост премьера Украины с марта 2010 года по январь 2014 года. После Евромайдана в феврале 2014 года он уехал из страны. Сейчас находится в России. Об этом сообщает BBC Украинская служба.