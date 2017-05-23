Украинского хакера приговорили в США к 2,5 годам тюрьмы

В США приговорили к 2,5 годам тюрьмы украинского хакера Вадима Ермоловича. Об этом сообщает министерство юстиции США.
Киевлянину вынесли приговор за участие в международной мошеннической схеме.
Она предусматривала взлом бизнес-изданий и похищение неопубликованных пресс- релизов с финансовой информацией, которую потом использовали для игры на бирже.
Эта схема принесла участникам около 30 млн долларов, говорится в сообщении."Маленькие зеленые байты" будут атаковать чаще - эксперты по киберобороне
Ермолович признал, что лично причастен ко взлому компаний Marketwired, PR Newswire Association, Business Wire.
Группа злоумышленников действовала с февраля 2010 по август 2015 года и получила доступ к компьютерным сетям трех компаний.
Злоумышленники проникали в компьютерные системы СМИ с помощью так называемого фишинга - когда пользователь кликает на ссылку в электронном письме. Таким образом хакер может узнать логин и пароль пользователя. Об этом сообщает BBC Украинская служба.