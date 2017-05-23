СМИ: В результате теракта в Манчестере были ранены не менее 119 человек

23.05.2017, 18:14

В результате теракта в Манчестере были ранены не менее 119 человек. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Издание напоминает, что минувшей ночью террорист-смертник взорвал себя на переполненном людьми стадионе, где проходил концерт.

Одной из 22 погибших была восьмилетняя девочка Сафф Роуз Руссос, ученица начальной школы. Также полиция назвала имена еще нескольких погибших, и, в частности, 18-летней Джордин Калландер и 26-летнего Джона Аткинсона.

Радикальная исламская группировка "Исламское государство" сообщила, что один из ее "солдат" привел в действие взрывной механизм бомбы во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По данным Daily Mail, по меньшей мере, 119 человек получили ранения во время самой страшной атаки с момента взрывов в Лондоне, произошедших 7 июля 2005 года. Среди пострадавших 59 человек были госпитализированы, в том числе 12 детей. Еще 60 человек получили медицинскую помощь на месте.

Издание отмечает, что смертник, погибший в концертном зале "Манчестер Арена", был известен властям, но его имя не называется.

Также позже на юге Манчестера антитеррористические силы задержали 23- летнего мужчину, пытаясь выяснить, имел ли смертник сообщников.

Представители сил безопасности сообщили, что предварительный анализ указывает на то, что взрывное устройство было изготовлено экспертом.

Вместе с тем, говорится, что сотни людей отчаянно пытаются найти своих близких, пропавших без вести после теракта. В то же время полиция сообщила некоторым родителям, что их дети погибли. Об этом сообщает УНИАН.