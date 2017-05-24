Луценко: Дело об убийстве Бузины в ближайшее время направят в суд

24.05.2017, 16:20

Уголовное производство об убийстве в Киеве публициста Олеся Бузины в ближайшее время будет передано в суд. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде.

"Подозреваемые после проведения биологической экспертизы переведены в разряд обвиняемых, и вскоре дело пойдет в суд", - сказал он.

Как известно, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян - Медведько и Денис Полищук. Об этом сообщает УНИАН.