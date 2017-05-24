ГПУ начала расследование против первого замдиректора НАБУ

24.05.2017, 16:51

Прокуратура проверяет заявление о том, что у первого заместителя главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы двойное гражданство.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отвечая в парламенте на вопрос депутатов о производстве, открытом в отношении первого заместителя директора НАБУ.

"Мы еще никого не обвиняем. На этой стадии мы отрабатываем заявление о совершении преступления от юридической компании, а также от двух ваших коллег - народных депутатов. Они заявили о совершении преступления. По их словам, руководство НАБУ подписало контракт с господином Углавой, точно зная, что он не вышел из грузинского гражданства. Это противоречит украинскому законодательству", - сказал он.

Луценко отметил, что прокуратура только проверяет поступившее заявление и не проверить его не может.

"Это будет спокойная, объективная проверка документов. Надеюсь на сотрудничество с господином Сытником и господином Углавой в этом вопросе. Никакой политической мотивации тут нет. Депутаты, которые недавно лишили мандата своего коллегу за двойное гражданство (Андрея Артеменко, - ред.), я так понимаю, солидарны в том, что в правооханительных органах могут быть представлены только граждане Украины", - сказал он.

4 мая 2017 года президент Петр Порошенко приостановил гражданство для народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Саши Боровика, так как они имеют гражданство других государств - Канады и Германии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.