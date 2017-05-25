Экс-налоговикам Харьковской и Днепропетровской областей назначили по 100 млн залога

25.05.2017, 16:54

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн для экс- руководителей налоговых администраций Днепропетровской и Харьковской областей.

Как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Facebook, экс-главе Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станиславу Денисюку предлагают заплатить 100,32 млн гривен залога или остаться в СИЗО.

Также суд определил меру пресечения бывшему главе налоговой в Днепропетровской области Сергею Шинкаренко - 2 месяца ареста с возможностью выйти под залог в 100 млн грн, сообщает "Укринформ".

Во время судебного заседания прокурор заявил, что Шинкаренко как глава налоговой участвовал в организации деятельности так называемых налоговых площадок, которые были связаны с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители пришли к выводу, что экс-налоговик нанес государству ущерб в размере 2,341 млрд грн.

В свою очередь Шинкаренко отметил в суде, что у него нет 100 млн грн для внесения залога и он будет подавать апелляцию на решение суда.

24 мая в разных регионах Украины прошли более 400 обысков в рамках расследования фактов уклонения от уплаты налогов через так называемые "налоговые ямы" в период с 2011 по 2014 годы. В результате были задержаны 23 человека.

По информации министра, общий объем ущерба, нанесенного государству действиями нарушителей, превышает 95,921 млрд грн. Об этом сообщает BBC Украинская служба.