Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп "ВКонтакте" и в "Одноклассниках"

26.05.2017, 12:35

Суды вынесли 9 обвинительных приговоров администраторам антиукраинских групп в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Указано, что сотрудники спецслужбы с начала мая прекратили деятельность 10 владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в российских социальных сетях.

Правоохранители разоблачили координаторов сепаратистских ресурсов в Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

"С начала 2017 года следственными подразделениями СБУ зарегистрировано 23 уголовных производства в отношении владельцев и администраторов сообществ в российских социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Судами уже вынесено 9 обвинительных приговоров", - сообщает СБУ.

Служба безопасности Украины заявляет, что подозреваемые по заданию кураторов из российских спецслужб размещали в сети информацию с призывами к свержению конституционного строя, изменению территориальных границ Украины, агитировали за содействие самопровозглашенным Донецкой и Луганской "народным республикам". Об этом сообщают "Українські Новини".