СБУ перекрыла канал поставки товаров боевикам ДНР

26.05.2017, 16:43

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал поставки товаров боевикам самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой перекрыли в районе проведения антитеррористической операции мощный нелегальный канал поставок террористам продуктов питания и товаров первой необходимости", - сказано в нем.

Согласно ему, граждане Украины и России, задействовав механизм фиктивного экспорта якобы в третьи страны, организовали доставку товаров в ДНР из Украины через российскую территорию.

Во время одновременных обысков в офисах коммерческих фирм в Харькове, Днипре, Краматорске и Константиновке сотрудники спецслужбы изъяли финансово- хозяйственную документацию задействованных в схеме предприятий, банковские карты, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности, большое количество валюты.

Также был наложен арест на 70 автомобилей, на которых осуществлялась перевозка товаров, и заблокирован 21 банковский счет, через которые "проходили" деньги за поставки.

В настоящее время решается вопрос о переквалификации уже открытого уголовного производства на ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.

16 января Министерство иностранных дел передало в Международный суд ООН иск о нарушении Россией конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщают "Українські Новини".