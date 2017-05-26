Подозреваемый в убийстве мотоциклиста в Киеве сдался полиции

26.05.2017, 17:04

Мужчина, подозреваемый в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве, сегодня, 26 мая, сам явился в отделение столичной полиции. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в городе.

Сейчас мужчина находится в Дарницком районном управлении полиции, с ним работают следователи. Другие подробности в ГУНП пообещали сообщить позже.

Поздно вечером 24 мая 2017 года неизвестный застрелил мотоциклиста во время движения по столичному Харьковскому шоссе. По словам очевидцев, стрелявший проезжал мимо жертвы на желтом автомобиле Seat. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.