Двенадцать экс-руководителей налоговых органов арестованы

26.05.2017, 18:30

Суд арестовал 12 из 23 задержанных бывших руководителей налоговых органов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Судом арестованы с правом залога 11 подозреваемых; мера пресечения (залог) избрана 7 подозреваемым; мера пресечения (личное обязательство) избрана 4 подозреваемым", - написал он.

Позже он сообщил, что суд арестовал еще одного задержанного и назначал залог в размере 10 млн гривен.

Матиос добавил, что общая сумма определенных судом залогов подозреваемым составила 326 млн 128 тыс. гривен.

В ходе обысков правоохранителями были изъяты 23 авто, 5,5 млн долларов, 3,7 млн гривен более 3 кг золота, 20 картин 18-19 века, более 20 единиц ценных часов.

24 мая 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого при задержание изъяли $3,8 млн наличных. Об этом сообщают "Українські Новини".