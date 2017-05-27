Задержан на взятке майор Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

27.05.2017, 12:28

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в Херсоне разоблачили на взятке заместителя начальника одного из районных отделов госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что майор службы гражданской защиты требовал 2 тысячи гривень от коммерсанта за выдачу разрешительных документов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения взятки в складских помещениях, принадлежащих бизнесмену.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.