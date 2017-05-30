Нидерланы: Сенат определится с ратификацией Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

30.05.2017, 13:27

Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) 30 мая рассмотрит вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Согласно повестке дня пленарного заседания на сайте Сената, голосование по вопросу о вступлении в силу Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергетике с Украиной запланировано ориентировочно на 14:40 (по киевскому времени).

Если депутаты поддержат ратификацию, законодательный акт должен подписать король. Он вступит в силу после публикации в Государственном журнале.

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна из 28 членов ЕС, которая до сих пор не ратифицировала это соглашение. Поэтому документ не может полностью вступить в силу, хотя экономическая часть работает с 1 января 2016 года.

23 февраля ратификацию одобрила Нижняя палата парламента Нидерландов, которую считают более влиятельной.Референдум

По итогам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, более 60% высказались против заключения Соглашения об ассоциации с Украиной.

Референдум носил рекомендательный характер.

После длительных переговоров Нидерланды договорились с ЕС о принятии специального приложения к соглашению.

Это отдельный документ, в котором содержатся заверения, что Соглашение об ассоциации не дает Украине статуса кандидата в ЕС, а также не является обязательством для предоставления такого статуса в будущем.

Там еще раз фиксируется, что соглашение не предусматривает гарантию коллективной безопасности или дополнительных денег для Украины. Также есть требование о борьбе Киева с коррупцией.

Эта дополнительная договоренность дала возможность правительству Нидерландов обратиться в парламент с просьбой таки ратифицировать Соглашение об ассоциации, несмотря на результаты референдума. Об этом сообщает BBC Украинская служба.