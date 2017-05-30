В Кремле заявили, что Макрон и Путин не обсуждали украинских политзаключенных в РФ

30.05.2017, 15:57

На переговорах 29 мая президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон не коснулись проблемы осужденных в РФ гражданах Украины.

Об этом 30 мая сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет, конкретные вопросы не поднимались. Речь заходила в целом об украинском урегулировании, о необходимости попытаться интенсифицировать этот процесс, оценить причину нынешней пробуксовки, вместе посмотреть, можно ли хоть что-то сделать, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки", - сказал Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста, поднимался ли на переговорах Макрона и Путина вопрос об украинских гражданах, в частности о Романе Сущенко.

Как известно, в понедельник, 29 мая, Песков заявлял, что Путин будет готов дать исчерпывающие пояснения по вопросу украинских политзаключенных, если такой вопрос будет поднят французским президентом.

По итогам своей встречи с Путиным Макрон заявил, что их разделяют "общие противоречия". Об этом сообщает "Українська правда".