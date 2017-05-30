Юнкер назвал вероятные сроки вступления в действие Соглашения об ассоциации

Процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза должен завершиться до начала саммита Украина-ЕС, который запланирован на июль.
Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщается на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.
"Наше Соглашение об ассоциации, включая часть о глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, еще на один шаг ближе к ратификации. Я бы хотел, чтобы этот процесс завершился быстро, до начала саммита ЕС-Украина, который запланирован на июль", - сказал Юнкер.
Он отметил, что сегодняшнее голосование в Сенате Нидерландов - это важный сигнал для Украины от всего Евросоюза.
"Место Украины - в Европе. Будущее Украины - с Европой", - резюмировал Юнкер.
Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Нидерланды оставались единственной страной, которая не ратифицировала СА. Об этом сообщают Подробности.ua.