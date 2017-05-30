Юнкер назвал вероятные сроки вступления в действие Соглашения об ассоциации

30.05.2017, 16:59

Процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза должен завершиться до начала саммита Украина-ЕС, который запланирован на июль.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщается на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

"Наше Соглашение об ассоциации, включая часть о глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, еще на один шаг ближе к ратификации. Я бы хотел, чтобы этот процесс завершился быстро, до начала саммита ЕС-Украина, который запланирован на июль", - сказал Юнкер.

Он отметил, что сегодняшнее голосование в Сенате Нидерландов - это важный сигнал для Украины от всего Евросоюза.

"Место Украины - в Европе. Будущее Украины - с Европой", - резюмировал Юнкер.

Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Нидерланды оставались единственной страной, которая не ратифицировала СА. Об этом сообщают Подробности.ua.