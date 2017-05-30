Директор по коммуникациям Белого дома подал в отставку

30.05.2017, 16:37

Директор по коммуникациям Белого дома Майкл Дубке уходит со своего поста спустя три месяца после назначения.

Президент США Дональд Трамп нанял Дубке в начале марта, чтобы реформировать медиастратегию Белого дома. До этого Дубке занимался пиар-сопровождением нескольких республиканских политиков.

По данным политического издания Axios News, первого сообщившем об уходе Дубке, у того не было конфликтов с коллегами.

Американские СМИ писали, что в ходе реформ, задуманных под началом Дубке, пресс-секретарь президента Шон Спайсер должен был сохранить свой пост, но реже выступать перед журналистами.

По данным СМИ, президенту Трампу не нравится нынешний имидж Белого дома, он даже высказал идею об отмене ежедневных брифингов и замене их на собственные выступления каждые две недели. Об этом сообщает BBC Украинская служба.