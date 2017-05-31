Axios: Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения

31.05.2017, 16:41

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату. Об этом в среду, 31 мая, сообщило онлайн-издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников сайта, детали выхода из договора будет разрабатывать группа экспертов под руководством администратора Агентства по охране окружающей среды США Скотта Прюитта. Необходимо, в частности, принять решение, подадут ли Соединенные Штаты заявку на формальный выход из Парижского соглашения или полностью откажутся от участия в Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В первом случае процесс выхода может длиться до трех лет, во втором он займет гораздо меньше времени, но его последствия будут более радикальны.

На завершившемся 27 мая саммите в сицилийском городе Таормина Дональд Трамп отказался присоединиться к лидерам стран "большой семерки" и поддержать Парижское соглашение, предусматривающее ограничение выбросов углекислого газа в атфосферу и ряд других мер борьбы с изменениями климата.

В итоговом заявлении саммита было сказано, что шесть из семи ведущих государств поддерживают Парижское соглашение, в то время как Соединенным Штатам потребуется дополнительное время, чтобы принять решение по этому вопросу. Позднее Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, в течение следующей недели он решит, поддержат ли США Парижское соглашение или выйдут из него.

8 мая участники проходящей в Бонне конференции ООН по климату призвали Вашингтон не выходить из глобального договора. В последние недели ЕС по дипломатическим каналам также прилагает усилия, чтобы убедить США отказаться от этого шага. В апреле 13 крупных предприятий, в том числе американские концерны Google, Microsoft и Walmart, призвали Трампа не отказываться от участия в Парижском соглашении по климату. Об этом сообщает Deutsche Welle.