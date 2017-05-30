Молдавия объяснила причину высылки российских дипломатов

30.05.2017, 16:49

Министерство иностранных дел Молдавии приняло решение о высылке из страны пяти российских дипломатов после получения соответствующей информации от молдавских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип.

"Это решение было принято после соответствующей информации спецслужб. Это стандартная процедура. Это все, что я могу сейчас сказать, других комментариев пока не будет", - сказал он на брифинге в Кишиневе во вторник, 30 мая.

На вопрос журналистов о том, как это повлияет на развитие молдавско- российских отношений, Филип сказал, что "мы уважительно относимся к России и дорожим нашими отношениями, но мы хотим, чтобы уважительно относились и к Молдавии, тем более что Молдавия является членом СНГ". Павел Филип также выразил сожаление в связи с "очень плохим сотрудничеством по расследованию дела об отмывании российских денег через Молдавию".

Накануне МИД Молдавии объявил персонами нон-грата пятерых российских дипломатов и предписал им покинуть страну в течение 72 часов. Россия пригрозила адекватными ответными мерами. Между тем президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку дипломатов "возмутительным жестом в отношении посольства России в Республике Молдова". Об этом сообщает Deutsche Welle.