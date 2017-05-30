В Берлине начались переговоры в нормандском формате

30.05.2017, 15:53

В столице Германии началась встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ).

Об этом у себя в Twitter сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. "На вилле Борзиг в Берлине стартовали переговоры в нормандском формате на уровне вице-министров", - написал он.

По информации посла, официальный Киев откомандировал на встречу первого заместителя главы МИД Вадима Пристайко, который перед этим провел переговоры с госсекретарем МИД ФРГ Маркусом Эдерером.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для достижения политического решения нынешнего конфликта в Донбассе надо как можно скорее провести новый раунд переговоров на высшем уровне. Речь идет о переговорах в так называемом "нормандском формате" с участием канцлера Германии и глав государств Франции, России и Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.