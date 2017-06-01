В "Охматдете" выбрали нового руководителя

01.06.2017, 15:36

В известной столичной больнице впервые состоялся конкурс на должность главного врача. После обсуждения каждой кандидатуры специальная комиссия пришла к выводу, что возглавить "Охматдет" должен врач из Прикарпатья Ирина Садовьяк.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Медик из Коломыи имеет 14-летний стаж работы в медучреждениях. Во время презентации Ирина Садовьяк предложила решение одной из самых болезненных проблем "Охматдета" - разлуки родителей с ребенком на время лечения. Медик отметила, что в Коломыйской больнице ввели правила, согласно которым родители, особенно матери, могут находиться в реанимации.

По словам Ирины Садовьяк, когда родители знают о процессе лечения, они больше доверяют медикам.

Для меня важно, чтобы человек, которому мы доверяем самое важное - здоровье детей, был достоин этой должности. Он не должен ставить личные интересы превыше всего, не должен быть замечен в коррупционных схемах, - заявила Ульяна Супрун.

Глава министерства добавила, что через месяц хотела бы обсудить первые результаты работы новоиспеченного главного врача "Охматдета". Об этом сообщает Телеканал новин "24".