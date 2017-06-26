Новые санитарные нормы: в Украине запретят распространенное вещество

26.06.2017, 14:54

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минздрава от 29.03.2017 No 339 "Об утверждении Государственных санитарных норм и правил "О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест".

Цель принятия приказа - защита здоровья работающих и населения путем снижения уровня заболеваемости и смертности от болезней, вызванных воздействием асбестосодержащей пыли.

Принятие документа позволит привести нормативно-правовые акты Минздрава Украины в соответствии с международным и европейским законодательством. По данным ВОЗ в мире ежегодно около 100 тысяч человек умирают из-за болезней, вызванных воздействием асбеста.

Как свидетельствуют международные научные исследования, использование асбеста и продукции, в которой он содержится, может стать причиной таких заболеваний как асбестоз, мезотелиома и рак легких.

Также асбест вызывает профессиональные заболевания раком гортани, бронхов и легких, раком яичника, а также злокачественной мезотелиомой плевры, брюшины, перикарда.

У работников добывающих и перерабатывающих предприятий этой отрасли, вероятность возникновения опухолей в несколько раз больше, чем у подавляющего большинства населения.

Поэтому с конца XX века в мире был начат процесс замены асбеста на более безопасные материалы, а использование этого вещества подлежит жестким ограничениям. Об этом сообщает Телеканал новин "24".