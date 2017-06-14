Минздрав: В Украине все чаще фиксируют вспышки кори

14.06.2017, 16:27

Заболевания корью в 2017 году зарегистрированы в 15 регионах. Согласно оперативным данным Министерства здравоохранения, больше всего случаев кори в Ивано-Франковской области (392) и Одесской (267).

По состоянию на 13 июня 2017 года в Украине зарегистрировано 735 случаев кори, из них 536 случаев - у детей и подростков. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года зарегистрировали лишь 10 случаев кори во Львовской, Черновицкой, Киевской, Черкасской областях и Киеве.

"В Тернопольской области зарегистрировали 19 случаев, Днепропетровской - 11, Винницкой - 9, Черновицкой - 8, Львовской - 7, Закарпатской области и Киеве - по 4, Хмельницкой - 3, Кировоградской - 2. Единичные случаи зарегистрированы в Донецкой, Житомирской и Черкасской областях. Увеличение случаев заболевания корью связано с низким охватом прививками детей и взрослых", - говорится в сообщении Минздрава.

В Министерстве уточняют, что заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета. Специфического лечения кори не существует, однако болезни можно предотвратить - вакцинацией.

13 ноября 2017 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017-м году Украине грозит эпидемия кори из-за низкого уровня вакцинации. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.