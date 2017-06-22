За первый день работы Health в системе зарегистрировались 25 клиник

22.06.2017, 16:44

За первый день после запуска регистрации клиник в Национальной системе eHealth, свои данные подали 25 учреждений.

Помимо Киева, электронную цифровую подпись под регистрацией поставили клиники Николаевской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Тернопольской, Львовской и Запорожской областей, а также города Днипро, Черкассы, Хмельницкий и Ивано-Франковск. Половина регистраций происходили через сайт Helsi.me.

Регистрация медицинского учреждения в Национальной системе eHealth занимает до 15 минут. Главный врач вносит регистрационные данные больницы - код ЕДРПОУ, полное название и адрес, номер лицензии и данные об аккредитации, свои личные данные - номер паспорта и идентификационного кода, адрес и контакты, а также ставит электронную цифровую подпись. Весь процесс происходит онлайн, в режиме реального времени.

"После того, как мы в понедельник зарегистрировали первую больницу - Подольский центр медико-санитарной помощи No2 в Киеве - мы увидели большое количество запросов на присоединение в систему со всей Украины, - комментирует процесс подключения Артем Михайлюк, директор компании- разработчика электронной системы Helsi.me - Некоторые главные врачи испытывают определенные сложности с самостоятельным внесением данных. Поэтому мы организовали кол-центр, и наши консультанты помогают правильно и быстро вносить данные. Это значительно упрощает жизнь главным врачам".

Ожидается, что в Национальной системе eHealth будут регистрироваться все медицинские учреждения, которые осуществляют первичную помощь. С 2018 года оплата врачей будет зависеть от количества пациентов, которые его выбрали в качестве семейного врача и подписали декларацию. Об этом сообщает УНИАН.