Минобороны получит два оздоровительных комплекса для реабилитации бойцов АТО

21.06.2017, 16:02

Министерство обороны Украины получит два оздоровительных комплекса для реабилитации бойцов АТО. Соответствующее решение приняло Правительство на своем заседании 21 июня 2017 г.

По решению Правительства Минобороны в управление будут переданы: физически- оздоровительный комплекс в Киеве общей площадью 3535,1 кв. метра и комплекс базы отдыха пгт Затока Одесской области общей площадью 1510,1 кв. метра.

"Правительство передает эти комплексы Минобороны для реабилитации военнослужащих, получивших травмы, ранения, увечья или заболевания в процессе боевых действий в зоне АТО. Это правильное решение, которое еще и сократит расходы на содержание этих активов и будет способствовать лучшему использованию этих сооружений по их назначению", - прокомментировал решение Правительства Степан Кубив.

Соответствующее решение разработано Министерством экономического развития и торговли по согласованию с Национальным банком, Фондом государственного имущества, Министерством финансов и Министерством обороны.

Инф. Пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.