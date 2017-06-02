02.06.2017, 17:38

Законы по медицинской реформе могут быть приняты до конца июня. Об этом сообщил журналистам на брифинге по результатам заседания Совета реформ член парламентского комитета по вопросам здравоохранения, депутат от БПП Сергей Березенко.

Березенко отметил, что в парламент будут внесены новые законопроекты, по которым есть консенсус политических сил.

"На следующем согласительном совете минимум три фракции предложат включить проекты в повестку дня. Во вторник, 6 июня, проекты голосованием могут быть включены в повестку дня. В среду их рассмотрит комитет, чтобы в четверг, 8 июня, принять их в первом чтении. Наша фракция будет просить сократить процедуру подготовки ко второму чтению, - сказал Березенко.

По его словам, 22 июня законопроекты могут быть приняты в целом.

21 мая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила - важно, чтобы Верховная Рада Украина одобрила необходимые документы для начала медицинской реформы, иначе реформа будет отложена до 2019 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.