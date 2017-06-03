Порошенко призвал Раду рассмотреть законопроект о медреформе до окончания сессии

03.06.2017, 12:22

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду провести необходимые голосования для запуска медицинской реформы до конца текущей сессии - до конца июля. Об этом он заявил во время заседания Национального совета реформ, на котором была представлена медицинская реформа, сообщает пресс-служба главы государства.

"Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии", - сказал П.Порошенко.

Глава государства отметил, что украинская система медицины требует скорейших реформ. Подготовленный Кабинетом министров законопроект был серьезно доработан представителями рабочей группы, Администрации Президента, комитетов Верховной Рады и т.д. Однако ряд положений законопроекта еще нуждаются в доработке.

Президент также подчеркнул необходимость предусмотрения службы, которая занималась бы контролем за качеством и эффективностью работы институтов, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере медицинских услуг.

Он также обратился с просьбой к секретарю Нацсовета реформ, заместителю главы Администрации президента Дмитрию Шимкиву, исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун и координатору рабочей группы, народному депутату Сергею Березенко по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".