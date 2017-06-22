22.06.2017, 15:18

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом начнет работать в полном объеме уже с 1 сентября этого года. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в заявлении для представителей СМИ по завершении встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы проводя реформы, изменения в стране догнать в развитии те страны, ранее попрощались с СССР и заверил, что и впредь Украинское государство будет придерживаться этого направления.

"Это исторические дни для Украины, когда после получения безвизового режима мы говорим последнее "прощай" Советскому Союзу и Российской империи. Польша, страны Балтии, другие страны Восточной Европы сделали это 20-25 лет назад и мы сейчас делаем все возможное, чтобы внедрить реформы, на которые вы потратили десятки лет, в очень короткий промежуток времени с вашей чрезвычайно ценной помощью и опытом", - отметил Президент.

Он также напомнил, что последние два месяца для нашей страны время настоящих побед, ведь был введен безвизовый режим для украинских граждан и многое другое. "Действительно приятно констатировать, что Европейский Союз выдержал свою позицию и после очень напряженной программы реформ предоставил Украине и украинцам право безвизовых поездок в ЕС", - сказал П.Порошенко.

Президент Европейского Совета, в свою очередь, высоко оценил усилия, которые приложила Украина для реализации проевропейских стремлений и поблагодарил ее и украинский народ за неизменность позиций. "Вы смогли получить безвизовый режим и позвольте поблагодарить вас за вашу проевропейскую решимость и мужество, с которым вы защищаете вашу независимость", - сказал он.

"За все свои, даже самые маленькие успехи, вам пришлось заплатить тяжелым трудом и также, к сожалению, кровью. Вы ничего не получили за зря. Вы заслужили все, чего вы достигли. И именно поэтому так много нас, здесь в Европе восхищается вами и поддерживает вас, хотя я знаю, что этого не всегда достаточно. Вы вправе ожидать большего. Вы также имеете право гордиться собой", - добавил Дональд Туск.

Он также подтвердил, что через несколько недель будет завершена работа над Соглашением об ассоциации и выразил твердое убеждение, что это будет способствовать дальнейшему развитию Украины.

"Это станет следующим шагом на пути к защищенному и стабильному государству, а также растущей экономике. В течение этого процесса вы продемонстрировали незаурядное терпение и последовательность. Я желаю вам такого же терпения и последовательности в ваших усилиях защитить Украину от коррупции и злоупотреблений. Еще раз поздравляю вас и благодарю", - сказал Дональд Туск.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".