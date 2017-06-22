Президент об итогах визита в США: В ближайшее время будет подписано украинско-американское соглашение в оборонной сфере

22.06.2017, 10:03

За 36 часов состоялись встречи с ключевыми игроками - основными членам новой Администрации Президента Трампа. Об этом сказал Президент Петр Порошенко, подводя итоги рабочего визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Главный результат визита - сегодня Украина объединяет Соединенные Штаты Америки", - сказал Петр Порошенко и добавил, что "если раньше речь шла о двусторонней поддержке в Конгрессе и Сенате, то сейчас можно твердо говорить и об исполнительной власти, а именно Администрации Президента Трампа".

Он отметил, что состоялась очень длительный и содержательный разговор с Президентом США Дональдом Трампом во время которого было отмечено поддержка Соединенными Штатами Америки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и поддержка Украины в противодействии российской агрессии.

Петр Порошенко сообщил, что по результатам его визита намечены конкретные планы, которые предусматривают сохранение и даже усиление санкционного режима по отношению к России до полного выполнения ею Минских соглашений.

"Это очень важно и не случайно, что именно во время пребывания украинской делегации США ввели новые санкции", - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко отдельно остановился на результатах переговоров с Министром обороны США и переговоров с Вице-президентом США, во время которых была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации - несколько министров.

"Будут подписаны очень важные соглашения. В том числе и соглашения об оборонном сотрудничестве, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве ", - сказал Президент.

Отдельно Президент сообщил о договоренности по активизации сотрудничества по вопросам энергетической безопасности, ядерной энергетики, в частности по строительству завода хранения ядерных отходов для того, чтобы избавиться от зависимости от Российской Федерации.

Также достигнута договоренность о закупке американского угля, должен заменить уголь, поставки которого прекращены с оккупированных территорий в связи с конфискацией Российской Федерацией украинских угольных шахт.

П.Порошенко особо отметил договоренности об увеличении присутствия американских инвесторов на украинском рынке.

Глава государства сообщил также о результатах встречи с Директором распорядителем МВФ Кристиной Лагард, во время которой были обсуждены вопросы поддержки МВФ программы реформ и сообщил о результатах встречи с Президентом Всемирного банка, в ходе которой обсуждался вопрос стратегии Всемирного банка по Украине, а также финансирование экспертной поддержки Украинских реформ.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".