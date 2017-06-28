Украина отмечает День Конституции

28.06.2017, 13:14

Сегодня, 28 июня, отмечается государственный праздник - День Конституции Украины.

День принятия Конституции Украины в 1996 году был и остается настоящим праздником, тогда Верховная Рада Украины приняла Основной Закон независимого государства, который считался и считается сейчас одним из самых прогрессивных. Об этом Президент Петр Порошенко сказал во время выступления по случаю Дня Конституции Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Петра Порошенко, лишь 21 год назад, после многочасовых баталий, утром 28 июня Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины, которая до сих пор считается одной из самых демократичных в мире.

"Сегодня, в День Конституции Украины, у памятника великому украинском, гетьману Пилипу Орлику - мы вспоминаем, что украинской конституционной мысли более 300 лет. Украинцы сквозь века пронесли понимание важности равных прав, демократического строя и ответственной власти. Именно такое государство мы создаем сейчас ", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня украинцы защищают свою независимость от российского агрессора. "Мы защищаем не только нашу землю, мы защищаем не только нашу территориальную целостность, мы защищаем демократию, защищаем свободу, утверждаем свой европейский выбор", - подчеркнул Президент и добавил, что для победы в этой борьбе необходимо проводить глубинные реформы.

Глава государства отметил, что преисполнен гордости за нашу страну и верит в ее историческое будущее.

Президент вместе с женой Мариной Порошенко почтил память создателя первой украинской Конституции гетмана Пилипа Орлика. В церемонии также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко, члены Правительства.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".