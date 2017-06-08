Киевской областной клинической больнице передали новое эндоскопическое оборудование

08.06.2017, 15:28

7 июня и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун вместе с послом Японии Сигеки Суми посетила Киевскую областную клиническую больницу, чтобы увидеть, как работает новое эндоскопическое оборудование.

Современное оборудование приобрели при содействии Правительства Японии, которое активно поддерживает Украину. На этот раз были завезены 2 прибора - эндоскоп и колоноскоп. Агентом по закупкам Правительством Японии было определено агентство Crown Agents.

С помощью системы EVIS EXERA III в областной клинической больнице появилась возможность проводить эндоскопические обследования с применением таких технологий, как HDTV и NBI. Эндоскопы с такими возможностями считаются оборудованием экспертного класса и позволяют проводить обследования и выявлять патологию пищеварительного тракта на начальных стадиях. А это в свою очередь позволяет использовать минимально инвазивные лечебные методы, улучшить прогноз заболевания по сравнению с запущенными стадиями болезни и минимизировать расходы на лечение и реабилитацию

Модели эндоскопов с ближним фокусом, что дает возможность увеличения, и обладают функцией NBI для максимально четкой визуализации пораженной слизистой. Это имеет решающее значение, в частности, для диагностики и лечения предраковых изменений. Кроме того, мы также получаем возможность адекватного мониторинга результатов проведенных оперативных вмешательств и профилактики рецидивов. Это означает, что пациенты получат доступ к качественным медицинским услугам. Современное оборудование позволяет проводить обследование на максимально точном уровне.

Чрезвычайно важно для каждого пациента как можно раньше выявить патологию пищеварительного тракта на начальных стадиях и начать эффективное лечение.

Инф. Пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.