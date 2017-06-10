10.06.2017, 11:30

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" (No5313), которым предусмотрено увеличение доли украинского языка в эфире отечественных телеканалов.

Соответствующая информация содержится в карточке законопроекта на сайте парламента.

Закон предусматривает, что в недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной или региональной категории вещания передачи и фильмы на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для телерадиоорганизаций местной категории вещания - 50% передач и фильмов на государственном языке в тех же промежутках времени.

При этом обязательная доля вещания на государственным языке не применяется к субъектам государственного иновещания.

Согласно закону, передача считается выполненной на украинском языке, если все реплики ведущих будут выполнены на украинском языке.

Фильм считается выполненным украинским языком, если языком его распространения согласно государственному удостоверению на право распространения и демонстрирования является исключительно украинский язык.

В передаче, выполненной на украинском языке, допускается использование без дублирования репортажей с мест событий, если в них нет комментариев ведущих, выступлений приглашенных гостей информационных и информационно- аналитических передач, если они не имеют регулярного характера и признаков деятельности ведущего передачи, а также музыкальных произведений, являющихся частью передачи не музыкального жанра, и музыкальных клипов. Также допускаются любые произведения, выступления и исполнения на крымскотатарском языке.

Фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском языке, озвучиваются или дублируются на украинском языке.

Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за его опубликованием. После этого Кабинет министров должен в течение месяца привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

23 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". За законопроект проголосовали 269 народных депутатов.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".