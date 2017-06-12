В ЕС ожидают полного вступления в силу Соглашения об ассоциации с Украиной 1 сентября

12.06.2017, 16:26

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом должно вступить в силу в полном объеме 1 сентября 2017 года. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли. Он отметил, что Соглашение об ассоциации уже было ратифицировано всеми 28 странами-членами Евросоюза.

Мингарелли надеется, что реализация соглашения будет способствовать развитию экономических и деловых связей между Украиной и ЕС.

"И это действительно очень важно, чтобы приблизить Украину к Европе, чтобы усилить нашу политическую ассоциацию и интеграцию украинской экономики во внутренний рынок ЕС", - добавил посол.

Мингарелли также добавил, что украинцы не представляют угрозы для стран ЕС. "Мы очень довольны, что как можно большее количество украинских граждан сможет посетить страны-члены ЕС. Украинские граждане не представляют угрозу для ЕС. Они несут возможности и надежды для ЕС", - заявил он.

Все страны-члены Евросоюза уже ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, однако остался ряд формальностей. Так, Нидерланды должны передать ратификационные документы в ЕС, после чего Совет ЕС окончательно объявит о завершении процесса ратификации. После этого документ вступит в силу в первый день второго месяца после завершения всех процедур. Таким образом, ожидается, что это должно произойти 1 сентября.

С 11 июня 2017 года все граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, могут посещать 30 стран Европы без виз.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".