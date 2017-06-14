Минюст Нидерландов одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

14.06.2017, 10:17

В Министерстве юстиции Нидерландов подписали закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Для завершения ратификационного процесса документ должен был быть подписан, опубликован в Официальном журнале Нидерландов и передан на хранение в Генеральный секретариат.

После этого Европейскому Союзу необходимо доработать процедуры заключения Соглашения и сдать на хранение свои документы о ратификации. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно должно вступить в силу 1 сентября.

Нижняя палата парламента Нидерландов 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной, в свою очередь Верхняя палата парламента Нидерландов провела голосование 30 мая.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".