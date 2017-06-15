Нидерланды завершили ратификацию ассоциации Украины с ЕС

15.06.2017, 15:41

Нидерланды полностью завершили ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и передали ее в Брюссель. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"На шаг ближе к ассоциации: Нидерланды полностью завершили ратификацию Соглашения", - написал П.Порошенко. По его словам, ратификационная грамота передана в Брюссель.

"Дальше - ратификация Евратоме и формальное решение Совета ЕС", - отметил Президент.

Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС 23 февраля.

30 мая Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

1 июня король Нидерландов подписал закон, принятый парламентом, которым ратифицируется Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли ранее заявил, что Соглашение об ассоциации с Евросоюзом окончательно вступит в силу 1 сентября.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".