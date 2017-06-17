Нацсовет реформ одобрил проект пенсионной реформы

17.06.2017, 13:07

Национальный совет реформ одобрил разработанный правительством проект пенсионной реформы. Об этом сообщает Правительственный портал.

По решению Нацсовета, после доработки, проект реформы будет передан в парламент для дальнейшего обсуждения и утверждения.

Проект реформы предусматривает повышение пенсий с 1 октября, сохранение пенсионного возраста и установление справедливых выплат в зависимости от стажа работы, отмену налогообложения пенсий и постепенную ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда.

На заседании Нацсовета реформ президент Украины Петр Порошенко высказался за ускорение актуализации пенсий, а также отмены налогообложения пенсионных выплат.

17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при Президенте Украины.

Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода к начислению пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3764,4 грн. (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1197,91 грн. до 3764,4 грн.).

Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".