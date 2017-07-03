Минздрав: К законопроекту о медицинской реформе депутаты подали почти 900 правок

03.07.2017, 17:54

886 правок от 76 депутатов на 328 страницах подали к законопроекту No6327 "О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств", сообщили в Минздраве.

Законопроект готовится ко второму чтению и должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады до окончания текущей сессии, заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя ход подготовки документа.

"Цифра 886 не должна пугать, ведь это количество изменений в тексте, а не количество принципиально новых идей. Последних будет не так много, но по ним должен состояться честный разговор", - подчеркнул Ковтонюк.

Подавляющее большинство поправок касаются объемов покрытия медицинских услуг за счет государственного бюджета, деятельности Национальной службы здоровья, условий для развития частного медицинского страхования и др.

Команда Минздрава уже проанализировала правки и свою позицию озвучит на первом заседании рабочей группы на базе комитета Верховной рады по здравоохранению, которое состоится сегодня. Об этом сообщает УНИАН.