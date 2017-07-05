В Минздраве Украины упростили процедуру внесения изменений в штаммовый состав вакцин от гриппа

05.07.2017, 13:38

Вакцины от гриппа с обновленным штаммовым составом могут появиться в Украине на три месяца раньше. Упростили процедуру внесения изменений в штаммовый состав вакцин от гриппа. Благодаря изменениям производители смогут сделать вакцину для профилактики гриппа и поставить ее в Украину в начале эпидемического сезона.

Оптимизация процедуры обновления штаммового состава позволит производителям изготовить вакцину для профилактики гриппа, поставить ее в Украину и провести государственный контроль качества до начала эпидемического сезона.

Экспертиза внесения изменений в Украине проходит одновременно с подобными процедурами, проводимыми уполномоченным органом страны производителя (заявителя). Данное нововведение сокращает срок внесения изменений в нормативные документы для вакцины против гриппа на три месяца.

Уже есть результаты решения - по состоянию на начало июля для одной вакцины завершена процедура внесения изменения штаммового состава. Еще для двух вакцин документация на внесение изменений штаммового состава проходит экспертизу в Государственном экспертном центре Минздрава Украины, результаты которой будут рассмотрены на ближайшем заседании Научно- технического совета.

Прошлогодние эпидсезоны гриппа свидетельствуют о низком уровне охвата населения страны вакцинацией против гриппа. По сообщению Центра гриппа и ОРВИ УЦКМЗ Минздрава Украины, в сезоне 2016-2017 годов всего было вакцинировано 106 683 человека, что составляет 0,3% от общего количества населения Украины. В 2016 году вакцина против гриппа стала доступной населению только с начала ноября. Как следствие прививки проводились преимущественно в разгар заболеваемости.

Начиная с 17 октября 2016 года по 21 мая 2017 года в Украине зарегистрировано 6,2 млн случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Всего переболело 14,6% населения, зарегистрировао 31 летальный исход вследствие гриппа, из них 7 детей.

Во всем мире вакцины для профилактики гриппа проходят ежегодную смену штаммового состава, актуальную для текущего года в соответствии с рекомендациями ВОЗ. В эпидемический сезон 2017 - 2018 годов ВОЗ рекомендует включить в состав гриппозных вакцин следующие штаммы: - A/ Michigan/ 45/2015 (H1N1) pdm09 - подобный вирус, - A / Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) подобный вирус, - вирус B / Brisbane / 60/2008.

Инф. Прес-сужбы Министерства здравоохранения Украины.