Украина увеличила выручку от агроэкспорта почти на треть

05.07.2017, 15:10

Украина за первые пять месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 7,51 миллиарда долларов, что на 31,39% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс- служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным пресс-службы, основными экспортными товарными группами остаются зерновые культуры (38,1% от общего аграрного экспорта), растительное масло (27,4%) и семена масличных культур (8,6%).

Согласно сообщению, украинские аграрии за отчетный период экспортировали подсолнечного масла на 1,98 миллиарда долларов, кукурузы - на $1,85 миллиарда, пшеницы - на $855,, сои - на $547,8 миллиона, жмыха и других твердых отходов - на $385,8 миллиона, сахара - на $190,4 миллиона, мяса и субпродуктов домашней птицы - на $161,5 миллиона. Кроме того, выручка от экспорта ячменя в январе-мае составила $138,7 миллиона, соевого масла - $56,09 миллиона, хлебобулочных и кондитерских изделий - $50,6 миллиона, шоколада и других продуктов с содержанием какао - $47,7 миллиона, меда - $45,1 миллиона, овощей бобовых - $43,03 миллиона.

Пресс-служба добавила, что в целом выручка от экспорта продукции растениеводства за отчетный период выросла на 1,65 миллиарда долларов, а животного происхождения - на $458,7 миллиона.

В ведомстве отметили, что основными покупателями украинской аграрной продукции остаются страны Азии (41,1%), Европейского Союза (30%) и Африки (19,3%). В пятерку ключевых импортеров отечественной сельхозпродукции вошли Индия $(919,9 миллиона), Египет ($825,9 миллиона), Испания $(459,6 миллиона), Нидерланды ($441,3 миллиона) и Турция ($426,1 миллиона).

По данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, $4,2 миллиарда), Африки (15,7%,$ 2,4 миллиарда), СНГ (7,7%,$ 1,2 миллиарда), а также США (0,9%, $45 миллионов). Об этом сообщает УНИАН.