Гройсман: Фермерам в Украине выделят миллиард гривен

20.07.2017, 16:27

Кабинет министров Украины намерен заложить в проект госбюджета-2018 не менее 1 млрд грн на поддержку фермеров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе форума "Децентрализация - основа формирования новой системы управления и местного развития" в Тернопольской области.

"Мы выйдем в сентябре с новым проектом бюджета на 2018 год. Правительство будет предлагать парламенту заложить не менее 1 млрд грн на целевую поддержку именно в программы восстановления фермерства, развития фермерства", - сказал премьер.

По его словам, такая программа позволит поддержать малое и среднее фермерство.

Ранее Гройсман указал среди приоритетов правительства наработку концепции в интересах украинского фермерства относительно земельных отношений. Об этом сообщает Сегодня.ua.