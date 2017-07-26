Экспорт аграрной продукции из Украины вырос почти на треть

26.07.2017, 16:46

Аграрный экспорт Украины в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28% или на $1,91 млрд. Об этом заявила замминистра аграрной политики Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба министерства.

Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса в первом полугодии 2017 г. достиг $10,9 млрд или 25,2% всего внешнеторгового оборота Украины. При этом, экспорт аграрной продукции за указанный период составил $8,77 млрд или 42,5% от общего экспорта Украины, импорт - $2,13 млрд или 9,4% от общего импорта Украины, положительное сальдо составило $6,64 млрд.

В структуре экспорта лидируют страны Азии (40,4%), ЕС (31,6%) и Африки (17,9%).

По словам Трофимцевой, в топ-5 ключевых стран, в которые экспортировалась аграрная продукция Украины, входят: Индия- $1,03млрд, Египет - $862 млн, Нидерланды - $588,5 млн, Испания - $584,3 млн, Турция - $485,2млн.

"Три наиболее значимые товарные группы в нашем аграрном экспорте: зерновые культуры - 37,8%, масло - 27,9% и семена масличных культур - 8%", - заявила Трофимцева.

Ранее сообщалось, что в сезоне 2017-2018 гг. ожидается падение экспорта зерна из Украины на 10-15%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.