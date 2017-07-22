Украина и Латвия активизируют сотрудничество в сфере АПК

22.07.2017, 12:08

Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Латвией в контексте разработанного проекта Программы двустороннего сотрудничества Украина- Латвия в сфере АПК на 2017-2018 гг.

В частности, речь идет об адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, поддержке реформ, сотрудничестве в рыбной отрасли, ветеринарной и фитосанитарной, земельных отношениях, научно-исследовательском сотрудничестве и развитии сельских территорий.

Вопросы двустороннего сотрудничества были обсуждены во время встречи первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка с Министром сельского хозяйства Латвийской Республики Янисом Дуклавсом сегодня, 21 июля. Во встрече также приняли участие представители Минагрополитики, Госпродпотребслужбы, Госрыбагентства и представители со стороны Латвии.

"Украина - важный игрок в системе обеспечения мировой продовольственной безопасности, поэтому мы всесторонне изучаем международный опыт по развитию сельского хозяйства и внедрению соответствующих реформ. Опыт Латвии важен для нас, в частности в вопросах развития фермерства и кооперации, земельных отношений, предотвращения АЧС", - отметил Максим Мартынюк.

Первый заместитель проинформировал участников встречи о ходе реформ в Украине и основных приоритетах и показателях развития украинского АПК. В том числе речь шла о реформировании системы государственной поддержки сельского хозяйства, завершении земельной реформы, развитии органического рынка, осуществлении санитарных и фитосанитарных мер.

В свою очередь Министр сельского хозяйства Латвийской Республики Янис Дуклавс заверил, что латвийская сторона готова всячески способствовать активизации сотрудничества в приоритетных направлениях АПК. Он подробно остановился на латвийском опыте создания кооперативов, борьбы с АЧС, ведения лесного и рыбного хозяйства.

Также сторонами обсуждалась возможность привлечь специального советника Правительства Латвии для консультативной помощи по реализации Программы двустороннего сотрудничества.

Инф. Пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.